"Спартак" объявил о переходе в клуб защитников Тавареша и Дуарте

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Защитник португальской "Бенфики" Томаш Тавареш подписал соглашение со "Спартаком" сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

"Контракт Томаша рассчитан до 2026 года с опцией продления на год", - говорится в сообщении.

Португалец может сыграть как на левом, так и на правом фланге обороны.

Тавареш – воспитанник "Бенфики". Сезон-2021/22 21-летний футболист провел в аренде в швейцарском "Базеле", который в тот момент возглавлял нынешний наставник "Спартака" Гильермо Абаскаль.

Также "Спартак" подтвердил переход в "Спартак" центрального защитника "Серро Портеньо" Алексиса Дуарте, ранее о трансфере объявлял парагвайский клуб.

"Алексис – 22-летний центральный защитник из Парагвая. Ранее он выступал на родине за "Серро Портеньо", в составе которого дважды стал победителем чемпионата страны и получил опыт игры в Кубке Либертадорес", - говорится в сообщении.

Соглашение будет действовать до июня 2027 года.

В сентябре 2021 года Дуарте впервые получил вызов в национальную команду Парагвая. Контракт с Алексисом подписан до 2027 года.