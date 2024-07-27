МОК извинился перед Южной Кореей за то, что на открытии ОИ-2024 ее назвали командой КНДР

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Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет принес извинения спортсменам из Южной Кореи, которых на церемонии открытия Олимпиады в Париже представили как команду Северной Кореи.

Как сообщает the Guardian, во время пятничной церемонии делегацию, когда ее участники проплывали по Сене, представили как Корейскую Народную Демократическую Республику вместо Республики Корея и на английском, и на французском языках.

"Мы приносим искренние извинения за ошибку, которая произошла при представлении команды Кореи во время церемонии", - говорится в заявлении МОК в соцсетях.

Президент Международного Олимпийского комитета Томас Бах встретится с южнокорейским президентом Юн Сок Ёлем, чтобы обсудить инцидент.

Министерство спорта и туризма Южной Кореи сообщило, что направит официальную жалобу в адрес французского правительства.

Также Олимпийский комитет Южной Кореи обратился к организаторам парижских Игр с требованием впредь избегать таких ошибок.

The Guardian напоминает, что схожий инцидент произошел во время Олимпиады-2012 в Лондоне. Тогда на матче женской сборной КНДР по футболу на табло рядом с составом команды появился флаг Южной Кореи. Организаторы принесли извинения и объяснили произошедшее человеческой ошибкой.