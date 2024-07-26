Олимпиаду-2024 объявили открытой

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Президент МОК Томас Бах и глава оргкомитета Игр-2024 Тони Эстанге объявили летнюю Олимпиаду-2024 в Париже открытой.

Церемония открытия впервые проходит вне стадиона. Олимпийские сборные вместо парада на арене проплывали по Сене на прогулочных судах.

Церемония открытия Олимпиады началась с видео, на котором известный французский футболист Зинедин Зидан бежит по городу с олимпийским факелом, однако застревает в поезде метро, из-за чего вынужден передать олимпийский огонь трем детям. После этого ребята забежали в парижские катакомбы, где сели на лодку и выплыли на ней прямиком на Сену.

За лодкой двигалась процессия судов, перевозящих олимпийские сборные. Жители и гости города приветствовали их с берега.

За церемонией наблюдали главы государств и официальные лица, в том числе президент Франции Эмманюэль Макрон и президент МОК Томас Бах. В общей сложности приглашены свыше 80 мировых лидеров, а также представители международных организаций.

В столице Франции летние Олимпийские игры проходят в третий раз, они продлятся до 11 августа и в них примут участие более 10 тыс. спортсменов из 206 национальных сборных, а также спортсмены в нейтральном статусе из России и Белоруссии.