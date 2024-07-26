Поиск

Олимпиаду-2024 объявили открытой

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Президент МОК Томас Бах и глава оргкомитета Игр-2024 Тони Эстанге объявили летнюю Олимпиаду-2024 в Париже открытой.

Церемония открытия впервые проходит вне стадиона. Олимпийские сборные вместо парада на арене проплывали по Сене на прогулочных судах.

Церемония открытия Олимпиады началась с видео, на котором известный французский футболист Зинедин Зидан бежит по городу с олимпийским факелом, однако застревает в поезде метро, из-за чего вынужден передать олимпийский огонь трем детям. После этого ребята забежали в парижские катакомбы, где сели на лодку и выплыли на ней прямиком на Сену.

За лодкой двигалась процессия судов, перевозящих олимпийские сборные. Жители и гости города приветствовали их с берега.

За церемонией наблюдали главы государств и официальные лица, в том числе президент Франции Эмманюэль Макрон и президент МОК Томас Бах. В общей сложности приглашены свыше 80 мировых лидеров, а также представители международных организаций.

В столице Франции летние Олимпийские игры проходят в третий раз, они продлятся до 11 августа и в них примут участие более 10 тыс. спортсменов из 206 национальных сборных, а также спортсмены в нейтральном статусе из России и Белоруссии.

Олимпийские игры МОК Париж
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Россиянка Мирра Андреева выиграла первый турнир WTA в карьере

Олимпийские игры-2024

Мэр Парижа заверила, что саботаж на железной дороге не помешает церемонии открытия ОИ

Олимпийские игры-2024

Первый положительный допинг-тест выявлен на Олимпиаде

Первый положительный допинг-тест выявлен на Олимпиаде
Олимпийские игры-2024

Олимпиада в Париже. Расписание выступления россиян

Олимпиада в Париже. Расписание выступления россиян
Олимпийские игры-2024

Летние Олимпийские игры начинаются в Париже

Летние Олимпийские игры начинаются в Париже

CAS отклонил апелляцию на лишение россиян золота ОИ на командном турнире фигуристов

"Зенит" продлил контракт с капитаном команды Дугласом Сантосом

Аргентинский футболист Барко стал игроком "Спартака"

Аргентинский футболист Барко стал игроком "Спартака"

Определились соперники россиян по теннисному турниру Олимпиады

Определились соперники россиян по теннисному турниру Олимпиады

Шарапова вошла в топ-3 рейтинга теннисисток XXI века

Шарапова вошла в топ-3 рейтинга теннисисток XXI века
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });