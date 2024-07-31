На реке Сене стартовали олимпийские заплывы триатлонистов

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - На Олимпиаде в Париже начались соревнования по триатлону, первыми на старт вышли женщины; гонка традиционно началась с плавательного этапа, который на Играх-2024 проходит на реке Сене.

В среду утром стало известно о решении разрешить проводить соревнования по триатлону на реке Сене. Ранее из-за ее загрязнения, вызванного проливными дождями, были отменены тренировки, а накануне были перенесены мужские соревнования – с 30 на 31 июля: они пройдут в среду вслед за женскими.

Более века в Сене было запрещено плавать. С 2015 года организаторы Олимпиады потратили более 1 млрд фунтов (1,18 млрд евро) на подготовку воды к Играм. Они обещают, что впоследствии и простые парижане смогут плавать и купаться в столичной реке.

Триатлон как правило стартует с плавания, затем участники продолжают гонку на велосипедах, а на заключительном этапе переходят на бег.