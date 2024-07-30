Мужские соревнования ОИ по триатлону перенесены из-за качества воды в Сене

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Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Олимпийские соревнования по триатлону среди мужчин, запланированные на вторник, отложены до 31 июля, сообщает пресс-служба Международного союза триатлона (World Ttiathlon).

Решение было принято после совещания по качеству воды, в котором, в частности, приняли участие представители оргкомитета Игр-2024, МОК, World Ttiathlon, руководства Парижа.

"Приоритетом является здоровье спортсменов. Тесты, проведенные сегодня в Сене, выявили уровень качества воды, который не дает достаточных гарантий для проведения мероприятия", - говорится в заявлении.

Мужские соревнования по триатлону должны пройти 31 июля вслед за женскими. Для обоих стартов изначально выделен резервный день – 2 августа.

Ранее в Париже были отменены тренировкки триатлонистов из-за грязной воды в Сене. Вода загрязнилась из-за постоянных дождей.

Более века в Сене было запрещено плавать. С 2015 года организаторы Олимпиады потратили более 1 млрд фунтов (1,18 млрд евро) на подготовку воды к Играм. Они обещают, что впоследствии и простые парижане смогут плавать и купаться в столичной реке.

Триатлон как правило стартует с плавания, затем участники продолжают гонку на велосипедах, а на заключительном этапе переходят на бег.