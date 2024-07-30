В Париже-2024 допустили проведение соревнований по триатлону в формате дуатлона

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Соревнования по триатлону на Играх-2024 в Париже, проведение которых оказалось под сомнением из-за загрязнения реки Сена, могут быть проведены без плавательного этапа. Такую перспективу допускает спортивный директор Парижа-2024 Аурели Мерле.

"Отличие марафонского плавания в том, что вы либо плывете, либо отменяете гонку, тогда как в триатлоне у вас все еще есть возможность в качестве крайней меры перейти к дуатлону", - приводит слова Мерле ESPN.

Ранее сообщалось, что запланированный на вторник мужской старт триатлона перенесен на среду и должен пройти вслед за женским. До этого были отменены тренировки в Сене, качество которой остается непригодным для плавания из-за постоянных дождей.

Триатлон как правило стартует с плавания, затем участники продолжают гонку на велосипедах, а на заключительном этапе переходят на бег. Дуатлон представляет собой комбинацию из трех этапов: бег-велоспорт-бег.