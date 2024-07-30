Поиск

В Париже-2024 допустили проведение соревнований по триатлону в формате дуатлона

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Соревнования по триатлону на Играх-2024 в Париже, проведение которых оказалось под сомнением из-за загрязнения реки Сена, могут быть проведены без плавательного этапа. Такую перспективу допускает спортивный директор Парижа-2024 Аурели Мерле.

"Отличие марафонского плавания в том, что вы либо плывете, либо отменяете гонку, тогда как в триатлоне у вас все еще есть возможность в качестве крайней меры перейти к дуатлону", - приводит слова Мерле ESPN.

Ранее сообщалось, что запланированный на вторник мужской старт триатлона перенесен на среду и должен пройти вслед за женским. До этого были отменены тренировки в Сене, качество которой остается непригодным для плавания из-за постоянных дождей.

Триатлон как правило стартует с плавания, затем участники продолжают гонку на велосипедах, а на заключительном этапе переходят на бег. Дуатлон представляет собой комбинацию из трех этапов: бег-велоспорт-бег.

триатлон дуатлон Олимпиада Сена Париж
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российский футболист Алексей Миранчук перешел из "Аталанты" в "Атланту"

Российский футболист Алексей Миранчук перешел из "Аталанты" в "Атланту"
Олимпийские игры-2024

Россиянки Андреева и Шнайдер вышли во второй круг парного турнира ОИ

Игры Дружбы предложено перенести на 2025 год

Олимпийские игры-2024

Мужские соревнования ОИ по триатлону перенесены из-за качества воды в Сене

Мужские соревнования ОИ по триатлону перенесены из-за качества воды в Сене
Олимпийские игры-2024

На Кубке России по плаванию превзошли результат чемпионки ОИ-2024

Олимпийские игры-2024

Даниил Медведев и Мирра Андреева выбыли из турнира смешанных пар ОИ

Даниил Медведев и Мирра Андреева выбыли из турнира смешанных пар ОИ
Олимпийские игры-2024

Джокович победил Надаля на Олимпиаде

Джокович победил Надаля на Олимпиаде
Олимпийские игры-2024

Российский теннисист Сафиуллин вышел в третий круг Олимпиады

Олимпийские игры-2024

Теннисистки Александрова и Веснина завершили выступления на ОИ

Теннисистки Александрова и Веснина завершили выступления на ОИ
Олимпийские игры-2024

Российская теннисистка Шнайдер выбыла из одиночного турнира ОИ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });