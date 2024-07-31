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Россиянки Андреева и Шнайдер вышли в четвертьфинал Олимпиады в парном разряде

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер победили канадок Габриэлу Дабровски и Лейлу Фернандес на олимпийском турнире Парижа-2024 в парном разряде.

Результат встречи – 6:4, 6:0 в пользу россиянок.

Эта победа вывела Андрееву и Шнайдер в четвертьфинал Олимпиады. Следующие их соперницы определятся позднее.

Россияне и белорусы выступают на ОИ под нейтральным флагом, их достижения не будут учтены в медальном зачете.

теннис Париж Диана Шнайдер Мирра Андреева
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