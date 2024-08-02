Джокович и Алькарас сыграют в финале теннисного турнира ОИ

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Сербский теннисист Новак Джокович впервые в карьере вышел в финал Олимпийских игр.

В полуфинале мужского одиночного разряда он обыграл представителя Италии Лоренцо Музетти. Противостояние завершилось со счетом 6:4, 6:2 в пользу серба.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Джокович занимает второе место, Музетти – 16-е.

В финале Джокович сыграет с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом. Счет по победам между этими теннисистами равный – 3-3 (в том числе 1-1 – в матчах на грунтовых покрытиях, как на ОИ).