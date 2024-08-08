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Россиянин Субханкулов защитил пояс чемпиона Европы по версии IBA

Бижамов техническим нокаутом одолел соперника из Колумбии

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Российский боксер Артур Субханкулов победил венгра Роланда Галоса в главном поединке турнира серии "Ночь чемпионов IBA" в Уфе.

По итогам восьми раундов победу Субханкулову присудили единогласным решением судей.

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Таким образом, россиянин защитил пояс чемпиона Европы по версии IBA в весе до 60 кг.

"Меня переполняют невероятные эмоции. Мне удалось добиться победы при полной арене в родной республике. Всем большое спасибо, титул удалось сохранить и оставить его дома — в Уфе. И я очень этому рад. К сожалению, во втором или третьем раунде я травмировал левую руку. Наверное, вы видели, что у меня напрашивались удары, но акцентированные удары ей нанести я уже не мог, что и помешало завершить бой досрочно. Но нужно отдать должное и сопернику - крепкий и стойкий парень. Благодарю его за такой бой", - приводит слова Субханкулова пресс-служба Федерации бокса России.

"Что касается моих дальнейших планов. В октябре я планирую боксировать за мировой титул в Уфе, подробности будут немного позже, следите за новостями!" - добавил российский боксер.

На счету Субханкулова теперь семь побед на профессиональном ринге из семи (четыре – досрочно). Галос потерпел первое поражение при шести победах (двух – досрочно).

Кроме того, серебряный призер чемпионата мира-2021 и чемпионата мира-2024 россиянин Джамбулат Бижамов техническим нокаутом в пятом раунде победил колумбийца Хуана Нарваэса.

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"Поначалу присматривался, потому что соперника не знал. Так что пара раундов были разведывательными, а далее я начал больше выкидывать удары. Его боев не было в Интернете. Но я увидел от него, что и ожидал. Он крепкий и физически мощный, но школа не та… Не мой уровень бокса. Мой следующий бой пройдет 6 сентября в Челябинске на турнире RCC Boxing Promotions", - сказал Бижамов.

На счету Бижамова на профессиональном поединке теперь два победных боя из двух. Нарваэс выиграл восемь боев (все – досрочно), поражение от Бижамова стало первым.

Россиянин Данис Габдрафиков в шестираундовом рейтинговом поединке в весе до 67 кг единогласным решением судей победил бронзового призера чемпионата мира-2023 Мишельта Баттумира из Монголии, а Егор Козорезов, победитель первенства России 19-22 лет, единогласным решением судей оказался сильнее Акшая Чахала из Индии в поединке в весе до 63,5 кг.

Турнир 8 августа был организован Международной ассоциацией бокса (IBA), Iron&Gloves Promotions и Dynamo Boxing Promotions при поддержке Федерации бокса России.

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