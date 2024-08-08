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Российская боксерша, вызвавшая на бой Иман Хелиф, выиграла первый поединок в профи

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Двукратная чемпионка России по боксу Азалия Аминева успешно дебютировала на профессиональном ринге, победив Рехем Абдаллах из Танзании.

Поединок в весовой категории до 66 кг прошел в Уфе в рамках турнира серии "Ночь чемпионов IBA". Бой завершился в первом раунде.

"Устала ли я? Если честно, больше вспотела, когда разминалась. На самом деле рассчитывали, что проведём побольше раундов. Но получилось, как получилось - победа в первом раунде. Успела ли понять, что такое профессиональный бокс? Азарт получила", - приводит слова Аминевой пресс-служба Федерации бокса России.

Спортсменка напомнила о желании провести реванш с вышедшей в финал Олимпийских игр в Париже Иман Хелиф, которая ранее провалила гендерные тесты.

"Следующий бой готова провести хоть завтра — мне вообще зашло. Теперь ждём ответ Иман Хелиф на мой вызов. Теперь я свободна. В любой день готовы выйти на такой поединок с ней", - сказала Аминева.

Аминева - победительница Игр БРИКС-2024, чемпионка Боливарианских АЛБА игр-2023.

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