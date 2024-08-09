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Россияне Туков и Мадиев проведут бой за пояс WBA International

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Российские боксеры Вадим Туков и Магомед Мадиев встрется на турнире RCC Boxing Promotions в поединке за пояс WBA International в среднем весе. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Турнир состоится 6 сентября в Челябинске.

На счету Тукова на профессиональном ринге 14 побед в 14 поединках (шесть – досрочно). Мадиев выиграл 16 боев (пять – нокаутом), в одном проиграл, в трех зафиксирована ничья.

В главном бою вечера RCC Boxing Promotions Заур Абдуллаев проведет поединок за вторую строчку рейтинга IBF в легком весе против аргентинца Хуана Хавьера Карраско. У Абдулаева 19 побед (11 – нокаутом) при одном поражении, Карраско выиграл 20 боев (12 – досрочно), также проиграв один раз.

Кроме того, чемпион мира-2023, чемпион Европы-2024 и обладатель пояса IBA россиянин Шарабутдин Атаев встретится с аргентинцем Брайаном Суарезом) за пояс WBA Gold в полутяжелом весе. Атаев выиграл в профи все шесть поединков (четыре – досрочно), в послужном списке Суареза 19 побед (18 – нокаутом) при двух поражениях.

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