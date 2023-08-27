Экс-россиянка выиграла пять золотых медалей ЧМ по художественной гимнастике

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Спортсменка Дарья Варфоломеева принесла сборной Германии пять золотых медалей чемпионата мира по художественной гимнастике в личном турнире.

Бывшая россиянка победила в соревнованиях с обручем, мячом, булавами, лентой, а также в многоборье. Помимо этого, Варфоломеева стала серебряным призером в командном многоборье.

Варфоломеева родилась в 2006 году в Барнауле, через 12 лет ее семья переехала в Германию. Цвета этой страны спортсменка теперь защищает. В прошлом году она уже становилась чемпионкой мира в Софии, выиграв турнир в упражнениях с булавами.

ЧМ-2023 прошел в Валенсии.