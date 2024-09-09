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Россиянин Антон Миранчук перешел в швейцарский ФК "Сьон"

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной России Антон Миранчук продолжит карьеру в "Сьоне", сообщает пресс-служба швейцарского футбольного клуба.

Контракт с 28-летним футболистом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Миранчук перешел в "Сьон" на правах свободного агента, его контракт с московским "Локомотивом" истек летом этого года. В "Сьоне" он будет играть под №10.

На счету Миранчука 28 матчей за сборную России, 160 матчей за "Локомотив" в Российской премьер-лиге и 30 – в Лиге чемпионов.

Локомотив футбол Антон Миранчук Сьон
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