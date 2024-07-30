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Российский футболист Алексей Миранчук перешел из "Аталанты" в "Атланту"

Российский футболист Алексей Миранчук перешел из "Аталанты" в "Атланту"
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной России по футболу Алексей Миранчук стал игроком американского клуба "Атланта", перейдя из итальянской "Аталанты". Об этом сообщается в телеграм-канале национальной команды России.

"Официально. Леша отправился покорять MLS к другим звездам футбола. Желаем титулов с "Атлантой" и ждем празднований с триколором", - говорится в сообщении.

28-летний Миранчук перешел в "Аталанту" в 2020 году из московского "Локомотива". Сезон-2022/23 провел в аренде в "Торино". В составе "Аталанты" в сезоне-20923/24 выиграл Лигу Европы УЕФА.

В составе "Локомотива" Миранчук становился чемпионом России, обладателем Суперкубка России, трижды – Кубка России.

Алексей Миранчук футбол Локомотив Атланта Аталанта
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