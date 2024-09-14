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"Зенит" обыграл ЦСКА и вернул себе лидерство в РПЛ

"Зенит" обыграл ЦСКА и вернул себе лидерство в РПЛ
Игрок ФК "Зенит" Лусиано Гонду радуется забитому голу
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 1:0 взяли верх над московским ЦСКА в матче восьмого тура чемпионата России.

Встреча прошла в Москве.

На 43-й минуте гол забил Лусиано Гонду: для новичка "Зенита" это уже пятый гол в трех матчах РПЛ.

Еще один новичок петербургского клуба Александр Соболев также вышел в стартовом составе, но результативными действиями не отметился и был заменен на 60-й минуте.

"Зенит" набрал 20 очков, опередил московский "Локомотив" и вновь возглавил турнирную таблицу. ЦСКА на пятом месте. 13 баллов.

Зенит ЦСКА РПЛ Лусиано Гонду Александр Соболев футбол
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