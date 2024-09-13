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Легенды "Зенита" и ЦСКА сыграют в ретро-матче памяти Павла Садырина

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В Санкт-Петербурге 20 сентября состоится ретро-матч между футбольными клубами "Зенит" и ЦСКА, сообщает пресс-служба РФС.

Игра будет посвящена памяти Павла Садырина, тренировавшего каждую из этих команд. Он же был первым наставником сборной России в новейшей ее истории.

В составе "Зенита" сыграют Андрей Аршавин, Вячеслав Малафеев, Игорь Денисов, Александр Горшков, Александр Спивак, Павел Погребняк и другие легенды петербургского футбола. В составе ЦСКА, в частности, выступят Юрий Жирков, Алан Дзагоев, Алексей Березуцкий, Элвер Рахимич и Зоран Тошич.

В тренерский штаб "Зенита" войдут Анатолий Давыдов и Дмитрий Баранник. Руководить ветеранами ЦСКА будет Валерий Газзаев вместе с Александром Тархановым, Сергеем Овчинниковым и Василием Ивановым.

Павел Садырин приводил "Зенит" и ЦСКА к титулу чемпионов СССР, он ушел из жизни 1 декабря 2001 года.

футбол Зенит ЦСКА Павел Садырин
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