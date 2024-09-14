"Локомотив" обыграл "Оренбург" и вновь возглавил таблицу РПЛ

Архивное фото Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" со счетом 4:2 победили "Оренбург" в гостевом матче восьмого тура чемпионата России.

На 16-й и 39-й минутах в составе победителей дубль оформил Алексей Батраков. На 86-й минуте отличился Жерзиньо Ньямси, на 90+7 – Владислав Сарвели. Кроме того, на 67-й минуте гол забил Дмитрий Воробьев.

В составе "Оренбурга" оба гола (36, 62) забил Саид Сахархизан.

"Локомотив" набрал 18 очков и вновь вышел в лидеры турнирной таблицы. Он на один балл опережает петербургский "Зенит", которому в субботу предстоит встреча с московским ЦСКА.

"Оренбург" - на 12-м месте, 6 очков.