Трехкратный чемпион России в составе ЦСКА Тошич завершил карьеру

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Бывший футболист московского ЦСКА серб Зоран Тошич объявил о завершении карьеры.

"К сожалению, всему однажды приходит конец. Я надеялся, что этот момент никогда не наступит, но теперь я уверен, что пришло время завершить мою футбольную карьеру", - написал 37-летний полузащитник в соцсетях.

Зоран Тошич – трехкратный чемпион России в составе ЦСКА, также он по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок России.

Помимо ЦСКА, он играл также за сербские "Пролетар", "Банат", "Партизан", английский "Манчестер Юнайтед", немецкий "Кельн", китайский "Тайтджоу", казахстанский "Тобол", греческую "Ламию".