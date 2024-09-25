Поиск

Трехкратный чемпион России в составе ЦСКА Тошич завершил карьеру

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Бывший футболист московского ЦСКА серб Зоран Тошич объявил о завершении карьеры.

"К сожалению, всему однажды приходит конец. Я надеялся, что этот момент никогда не наступит, но теперь я уверен, что пришло время завершить мою футбольную карьеру", - написал 37-летний полузащитник в соцсетях.

Зоран Тошич – трехкратный чемпион России в составе ЦСКА, также он по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок России.

Помимо ЦСКА, он играл также за сербские "Пролетар", "Банат", "Партизан", английский "Манчестер Юнайтед", немецкий "Кельн", китайский "Тайтджоу", казахстанский "Тобол", греческую "Ламию".

футбол Зоран Тошич ЦСКА Манчестер Юнайтед
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мбаппе выбыл из строя из-за травмы

Экс-футболист сборной России Бугаев приговорен к 9,5 годам по делу о наркотиках

Экс-футболист сборной России Бугаев приговорен к 9,5 годам по делу о наркотиках

СМИ узнали о решении вручить "Золотой мяч" бразильцу Винисиусу

СМИ узнали о решении вручить "Золотой мяч" бразильцу Винисиусу

Миллиардер Дэн Фридкин купит футбольный клуб "Эвертон"

Глушенков и Миранчук вошли в расширенный состав сборной России по футболу

Глушенков и Миранчук вошли в расширенный состав сборной России по футболу

"Спартак" и "Динамо" сыграли вничью в девятом туре РПЛ

"Спартак" и "Динамо" сыграли вничью в девятом туре РПЛ

Ландо Норрис выиграл Гран-при Сингапура "Формулы-1"

ФИДЕ сохранила санкции в отношении россиян

ФИДЕ сохранила санкции в отношении россиян

"Рубин" и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ

"Рубин" и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ

"Зенит" обыграл "Факел" и вернул себе лидерство РПЛ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });