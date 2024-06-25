Зоран Тошич и Милош Красич сыграют за ЦСКА на Братском кубке в Москве

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Экс-футболисты московского ЦСКА сербы Зоран Тошич и Милош Красич сыграют за армейцев в рамках Братского кубка в Москве. Об этом сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

Они войдут в состав ЦСКА на матчи против сербских "ОФК Белград" (4 июля) и "Партизана" (7 июля). Также в турнире примет участие московское "Динамо".

39-летний полузащитник Красич играл за ЦСКА с 2004 по 2010 год, стал в составе команды обладателем Кубка УЕФА, двукратным чемпионом России, по четыре раза выиграл Кубок и Суперкубок России.

37-летний Тошич защищал цвета ЦСКА с 2010 по 2017 год, три раза выиграл чемпионат России, по два раза – Кубок и Суперкубок страны.