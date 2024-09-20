ЦСКА обыграл "Зенит" в ретро-матче памяти Павла Садырина

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Ветераны московского ЦСКА со счетом 3:1 взяли верх над "Зенитом" в ретро-матче легенд. Посвященном бывшему главному тренеру этих команд Павлу Садырину.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе "Смена" (изначально планировалось. Что она состоится на "Петровском").

В составе ЦСКА голы забили Зоран Тошич (19-я минута, с пенальти), Георгий Щенников (24), Алан Дзагоев (58), в составе "Зенита" - Максим Астафьев (46).

Павел Садырин приводил "Зенит" и ЦСКА к титулу чемпионов СССР, он ушел из жизни 1 декабря 2001 года.