Россиянин Петр Ян проведет бой с экс-чемпионом UFC

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Петр Ян проведет поединок с бразильцем Дейвисоном Фигередо на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата. Об этом сообщает пресс-служба UFC.

Бой пройдет 23 ноября в китайском Макао и возглавит турнир.

Оба спортсмена являлись чемпионами UFC: Ян в легчайшем весе, Фигередо – в наилегчайшем.

31-летний Ян выиграл в смешанных единоборствах в 17 поединках, проиграл в пяти. На счету 36-летнего Фигередо 24 победы и три поражения.