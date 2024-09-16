Поиск

Боец Слащинин считает, что Умар Нурмагомедов в 2025 году заберет пояс UFC

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Чемпион Hardcore FC в тяжелом весе Тимур Слащинин назвал закономерной победу грузина Мераба Двалишвили над американцем Шоном О"Мэлли на прошедшем в уикенд турнире в Лас-Вегасе, хотя сам ожидал нокаута в исполнении представителя США. Также Слащинин оценил шансы Умара Нурмагомедова завоевать пояс UFC в легчайшем весе.

СпортМераб Двалишвили стал чемпионом UFC в легчайшем весеЧитать подробнее

"Я ожидал, что в этом бою увижу нокаут. Нокаут в исполнении Шона. О"Мэлли не раз демонстрировал, что у него тяжелый удар и хороший тайминг, а Мераб частенько показывал, что у него есть пробелы в защите. В принципе, даже в таком почти одностороннем поединке Двалишвили пропускал довольно чувствительные удары, иногда у него возникали сложности. Но по какой-то причине у О"Мэлли не получилось развить успех", - сказал Слащинин "Интерфаксу".

"Скорее всего, сыграло роль давление со стороны Двалишвили – он нагрузил соперника, дал темп, заставил Шона напрягаться, и он банально закислился, вся мощь испарилась. Мераб закономерно стал чемпионом – серия из 11 побед, скальпы Альдо, Сехудо, Петра Яна, невероятный функционал, благодаря которому он все 25 минут спокойно проходит на одном дыхании, не устает", - заявил собеседник агентства.

СпортЭкс-чемпион АСА Борисов назвал Умара Нурмагомедова потенциальным чемпионом UFCЧитать подробнее

"Сейчас он забрал пояс по праву, но в дивизионе есть Умар Нурмагомедов, с которым, уверен, Двалишвили придется тяжелее всего. У Нурмагомедова нет проблем с борьбой, он разнообразный в ударной технике, хорошо подготовлен функционально. Если их поединок состоится, вижу Умара небольшим фаворитом. Думаю, в 2025-м году именно он и заберет пояс в легчайшем весе UFC", - сказал Слащинин "Интерфаксу".

Как сообщалось, Двалишвили победил О'Мэлли в титульном поединке на турнире UFC 306 в Лас-Вегасе.

Благодаря этой победе Двалишвили стал чемпионом UFC в легчайшем весе.

На счету 33-летнего спортсмена в смешанных единоборствах теперь 18 побед и четыре поражения. 29-летний О'Мэлли проиграл второй раз, у него также 18 побед.

UFC Умар Нурмагомедов Тимур Слащинин Мераб Двалишвили Шон О’Мэлли
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Семь кандидатов выдвинулись в президенты МОК

Семь кандидатов выдвинулись в президенты МОК

"Спартак" сыграл вничью с махачкалинским "Динамо" в РПЛ

Чилийский футболист Виктор Давила покинул ЦСКА

Чилийский футболист Виктор Давила покинул ЦСКА

Оскар Пиастри стал победителем Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

Оскар Пиастри стал победителем Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

Мераб Двалишвили стал чемпионом UFC в легчайшем весе

Сауль Альварес защитил чемпионские пояса WBC, WBA и WBO

Сауль Альварес защитил чемпионские пояса WBC, WBA и WBO

Дубль Сперцяна принес "Краснодару" победу над "Ростовом" в РПЛ

"Зенит" обыграл ЦСКА и вернул себе лидерство в РПЛ

"Зенит" обыграл ЦСКА и вернул себе лидерство в РПЛ

Глава РЖД выдвинут на пост руководителя объединенной Федерации гимнастики России

"Локомотив" обыграл "Оренбург" и вновь возглавил таблицу РПЛ

"Локомотив" обыграл "Оренбург" и вновь возглавил таблицу РПЛ
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });