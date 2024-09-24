Василевский счел, что бой с Двалишвили в UFC для Умара Нурмагомедова будет сложным

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Российский боец Вячеслав Василевский выразил мнение, что потенциальный бой между чемпионом UFC в легчайшем весе грузином Мерабом Двалишвили и россиянином Умаром Нурмагомедовым будет интересным. При этом представителю России в этом поединке будет непросто.

"С Двалишвили ни у кого не получится легких боев. Он постоянно идет вперед, функционалка его не подводит, да и физически он очень крепкий. Бой с Петром Яном это показал, когда он за счет натиска и напора добился победы", - сказал Василевский "Интерфаксу".

"Умару будет непросто. Но у него сильный лагерь в лице Хабиба, они досконально разбирают соперников. Если они выработают нужную посекундную тактику и смогут сдерживать натиск соперника, то тогда Умар сможет выиграть. Нурмагомедовым хочется продлить свою беспроигрышную серию – Хабиб, Умар, Усман. В общем, бой Умара Нурмагомедова и Двалишвили очень интересный, я с удовольствием это посмотрю, - отметил Василевский.

Сам Василевский 22 ноября в Нижнем Новгороде проведет реванш с белорусом Владиславом Ковалевым по прозвищу "Белаз" на турнире Ural FC 9.