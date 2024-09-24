Поиск

Василевский счел, что бой с Двалишвили в UFC для Умара Нурмагомедова будет сложным

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Российский боец Вячеслав Василевский выразил мнение, что потенциальный бой между чемпионом UFC в легчайшем весе грузином Мерабом Двалишвили и россиянином Умаром Нурмагомедовым будет интересным. При этом представителю России в этом поединке будет непросто.

"С Двалишвили ни у кого не получится легких боев. Он постоянно идет вперед, функционалка его не подводит, да и физически он очень крепкий. Бой с Петром Яном это показал, когда он за счет натиска и напора добился победы", - сказал Василевский "Интерфаксу".

"Умару будет непросто. Но у него сильный лагерь в лице Хабиба, они досконально разбирают соперников. Если они выработают нужную посекундную тактику и смогут сдерживать натиск соперника, то тогда Умар сможет выиграть. Нурмагомедовым хочется продлить свою беспроигрышную серию – Хабиб, Умар, Усман. В общем, бой Умара Нурмагомедова и Двалишвили очень интересный, я с удовольствием это посмотрю, - отметил Василевский.

Сам Василевский 22 ноября в Нижнем Новгороде проведет реванш с белорусом Владиславом Ковалевым по прозвищу "Белаз" на турнире Ural FC 9.

UFC Вячеслав Василевский Мераб Двалишвили Умар Нурмагомедов Владислав Ковалев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Экс-футболист сборной России Бугаев приговорен к 9,5 годам по делу о наркотиках

Экс-футболист сборной России Бугаев приговорен к 9,5 годам по делу о наркотиках

СМИ узнали о решении вручить "Золотой мяч" бразильцу Винисиусу

СМИ узнали о решении вручить "Золотой мяч" бразильцу Винисиусу

Миллиардер Дэн Фридкин купит футбольный клуб "Эвертон"

Глушенков и Миранчук вошли в расширенный состав сборной России по футболу

Глушенков и Миранчук вошли в расширенный состав сборной России по футболу

"Спартак" и "Динамо" сыграли вничью в девятом туре РПЛ

"Спартак" и "Динамо" сыграли вничью в девятом туре РПЛ

Ландо Норрис выиграл Гран-при Сингапура "Формулы-1"

ФИДЕ сохранила санкции в отношении россиян

ФИДЕ сохранила санкции в отношении россиян

"Рубин" и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ

"Рубин" и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ

"Зенит" обыграл "Факел" и вернул себе лидерство РПЛ

"Краснодар" разгромил "Акрон" и вышел в лидеры РПЛ

"Краснодар" разгромил "Акрон" и вышел в лидеры РПЛ
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });