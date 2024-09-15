Мераб Двалишвили стал чемпионом UFC в легчайшем весе

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Грузинский боец смешанного стиля Мераб Двалишвили победил американца Шона О'Мэлли в титульном поединке на турнире UFC 306 в Лас-Вегасе.

По итогам главного боя турнира победу присудили Двалишвили единогласным решением судей.

Благодаря этой победе Двалишвили стал чемпионом UFC в легчайшем весе.

На счету 33-летнего спортсмена в смешанных единоборствах теперь 18 побед и четыре поражения. 29-летний О'Мэлли проиграл второй раз, у него также 18 побед.