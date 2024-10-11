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РФС предложил Брунею сыграть со сборной России по футболу

РФС предложил Брунею сыграть со сборной России по футболу
Тренировка сборной России по футболу
Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - РФС направил предложение Футбольной ассоциации Брунея провести товарищеский матч местной сборной с национальной командой России. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на представителя ассоциации.

Сообщается, что устная договоренность о проведении матча достигнута, игра должна пройти в России 15 ноября, все расходы на себя берет российская сторона.

Также в ноябрьский цикл сборная России, как сообщалось, сыграет с Сирией – 19 ноября.

В октябре сборная России осталась без соперника. Предполагалось, что подопечные Валерия Карпина сыграют с Пакистаном, но тот отказался играть в этом месяце, попросив перенести матч на ноябрь. На этот раз отказался уже РФС.

Сборная России находится под санкциями ФИФА и УЕФА и может играть только в товарищеских матчах.

В рейтинге ФИФА сборная России занимает 39-е место, Сирия - 93-е, Бруней - 191-е.

РФС Пакистан Бруней футбол
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