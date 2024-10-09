Сборная России по футболу окончательно осталась без соперников в октябре

Тренировка сборной России по футболу Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу не будет проводить товарищеские матчи в этом месяце, сообщает в среду служба коммуникаций РФС.

В сообщении говорится, что РФС продолжал обсуждать с Пакистаном возможность товарищеского матча, однако, исходя из временных рамок начавшегося сбора, принял решение игру не проводить.

На октябрьском сборе команда Валерия Карпина проведет мастер-класс для детей из Белгородской и Курской областей, а также встретится с болельщиками на стадионе "Динамо" имени Льва Яшина 10 октября.

В РФС заявили, что переговоры по товарищеским матчам в ноябре вышли на финишную прямую, соперники будут названы позднее.

Ранее сообщалось, что РФС пытался организовать в октябре товарищескую встречу между сборными России и Пакистана, однако пакистанская сторона ответила отказом. Она сослалась на нехватку времени на подготовку к игре и предложила перенести ее на ноябрь. На это ответил отказом уже РФС, но СМИ стали сообщать о возобновлении переговоров футбольных федераций стран.

Сборная России по-прежнему находится под санкциями ФИФА и УЕФА, а потому может играть только в товарищеских матчах.