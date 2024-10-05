Пакистан отказался от матча со сборной России по футболу

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Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - РФС предложил Федерации футбола Пакистана провести товарищеский матч национальной команды страны с россиянами, сообщает Geo.TV. Однако пакистанская сторона ответила отказом.

РФС предлагал провести встречу в России 11 октября, Российский футбольный союз заявлял о готовности взять все расходы на себя. Однако Пакистан отказался, сославшись на нехватку времени на подготовку к игре. При этом местная федерация футбола просила о переносе матча на ноябрь, но это не устроило уже РФС.

23 сентября РФС опубликовал расширенный состав сборной России на октябрьские матчи, в него вошли 42 игрока. Соперников россиян по товарищеским встречам РФС обещал озвучить позднее. К настоящему моменту договоренности по играм не достигнуты, СМИ сообщали о возможной отмене октябрьского тренировочного сбора.