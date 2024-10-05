Поиск

Пакистан отказался от матча со сборной России по футболу

Пакистан отказался от матча со сборной России по футболу
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - РФС предложил Федерации футбола Пакистана провести товарищеский матч национальной команды страны с россиянами, сообщает Geo.TV. Однако пакистанская сторона ответила отказом.

РФС предлагал провести встречу в России 11 октября, Российский футбольный союз заявлял о готовности взять все расходы на себя. Однако Пакистан отказался, сославшись на нехватку времени на подготовку к игре. При этом местная федерация футбола просила о переносе матча на ноябрь, но это не устроило уже РФС.

23 сентября РФС опубликовал расширенный состав сборной России на октябрьские матчи, в него вошли 42 игрока. Соперников россиян по товарищеским встречам РФС обещал озвучить позднее. К настоящему моменту договоренности по играм не достигнуты, СМИ сообщали о возможной отмене октябрьского тренировочного сбора.

Пакистан футбол РФС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рублев проиграл во втором круге турнира Masters в Шанхае

Российский футболист Головин продлил контракт с "Монако"

Медведев вышел в третий круг турнира Masters в Китае

LVMH заключила десятилетнее партнерство с "Формулой-1"

LVMH заключила десятилетнее партнерство с "Формулой-1"

Экс-чемпион WBA и IBF Гассиев проведет в Вене бой с датчанином Юнгквистом

Гол Соболева помог "Зениту" разгромить "Акрон" в Кубке России

"Спартак" обыграл "Динамо" в Кубке России по футболу

"Спартак" обыграл "Динамо" в Кубке России по футболу

Объявивший о завершении карьеры вратарь Щенсны перешел в "Барселону"

Глава РЖД Белозеров стал первым президентом Федерации гимнастики России

Медведев проиграл Алькарасу в полуфинале турнира в Пекине

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });