Карпин подтвердил проведение матча сборных России и Сирии

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин подтвердил информацию о том, что национальная команда страны сыграет с Сирией. Об этом сообщает "Матч ТВ".

По словам Карпина, Сирия будет одним из соперников сборной России в ноябре.

В настоящий момент российские футболисты проводят учебно-тренировочный октябрьский сбор, соперники по товарищеским матчам для них найдены не были.

В связи с санкциями ФИФА и УЕФА, сборная России может проводить только товарищеские матчи.

Сборная Сирии в рейтинге ФИФА занимает 93-е место.