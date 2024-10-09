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Карпин подтвердил проведение матча сборных России и Сирии

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин подтвердил информацию о том, что национальная команда страны сыграет с Сирией. Об этом сообщает "Матч ТВ".

По словам Карпина, Сирия будет одним из соперников сборной России в ноябре.

В настоящий момент российские футболисты проводят учебно-тренировочный октябрьский сбор, соперники по товарищеским матчам для них найдены не были.

В связи с санкциями ФИФА и УЕФА, сборная России может проводить только товарищеские матчи.

Сборная Сирии в рейтинге ФИФА занимает 93-е место.

Валерий Карпин Сирия сборная России футбол
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