Василевский после победы над Тибау назвал его более крутым оппонентом, чем Ковалев

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Россиянин Вячеслав Василевский, в боксерском поединке победивший накануне экс-бойца UFC бразильца Глейсона Тибау, назвал южноамериканца более крутым соперником, чем белорус Владислав Ковалев. С Ковалевым россиянин встретится ноября в Нижнем Новгороде на турнире Ural FC 9 в поединке по правилам ММА только в стойке.

"Тибау – легенда ММА и UFC. Я знал, что с ним легко не будет. Он крепкий боец, который идет вперед. С такими всегда тяжело – у кого мощная физуха, функционал и который постоянно идет вперед", - приводит слова Василевского пресс-служба Ural FC.

"Следующий бой уже через месяц? Прошедшее противостоянии мы называли серьезным контрольным спаррингом. Но это не по тому, что Глейсон Тибау хуже. Как боец Глейсон Тибау в разы круче того оппонента, с которым я буду драться через месяц. Он даже в подметки ему не годится Тибау. Но признаем, что Глейсон уже на спаде, и этот поединок проходил по правилам бокса. Я серьезно готовлюсь к обоим боям?" - сказал Василевский.

Первый бой Василевского и Ковалева прошел на турнире Ural FC 6 в марте в Москве. Тогда победа досталась Василевскому раздельным решением судей, но команда Ковалева подала апелляцию в Федерацию бокса России, по итогам рассмотрения которой поединок был признан несостоявшимся.