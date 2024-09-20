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Василевский пожелал Ковалеву не болеть и на турнире Ural FC вновь проиграть ему

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский уверен в своей победе над белорусом Владиславом Ковалевым в бое-реванше на турнире Ural FC 8 в Нижнем Новгороде 22 ноября.

"Белазу (прозвище Ковалева – ИФ) могу пожелать – не заболеть, чтобы он приехал в Нижний Новгород, вышел на бой и снова мне проиграл", - сказал Василевский на пресс-конференции, на которой Ковалев отсутствовал как раз из-за болезни.

СпортБой Василевского и Ковалева на турнире Ural FC 6 признан несостоявшимсяЧитать подробнее

Василевский заявил, что место проведения турнира для него особенное.

"Я прожил в этом городе 10 лет, моя супруга из Нижнего Новгорода, дети там родились. Также мне были предложены интересные условия. Ну и первый бой был запоминающимся, поэтому почему бы не повторить", - сказал он.

Первый бой Василевского и Ковалева прошел 1 марта в Москве. Тогда победа досталась Василевскому раздельным решением судей. Однако команда Ковалева подала апелляцию в Федерацию бокса России. В действиях рефери были выявлены нарушения регламента (не был зафиксирован нокдаун), в результате объявлено решение удовлетворить апелляцию Ковалева и признать бой несостоявшимся.

Нижний Новгород Вячеслав Василевский Владислав Ковалев Ural FC
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