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"Зенит" разгромил "Ахмат" в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 3:0 победили грозненский "Ахмат" в первой четвертьфинальной встрече Пути РПЛ Кубка России.

Игра прошла в Санкт-Петербурге.

На 20-й минуте гол забил Клаудиньо, на 52-й - Матео Кассьера, на 87-й - Александр Соболев.

Ответный матч пройдет в Грозном 27 ноября. Победитель по сумме двух встреч выйдет в полуфинал Пути РПЛ, проигравшая команда продолжит свой путь в сетке Пути регионов (там противостояния состоят из одного матча, а не двух).

Зенит Санкт-Петербург РПЛ
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