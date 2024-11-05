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"Локомотив" обыграл "Динамо" в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" со счетом 2:1 взяли верх над столичным "Динамо" в первой четвертьфинальной встрече Пути РПЛ Кубка России.

Игра прошла на поле "Динамо".

На 26-й минуте Сесар Монтес вывел "Локомотив" вперед. Через две минуты динамовец эль-Мехди Маухуб сравнял счет. Победный для "Локомотива" гол провел Сергей Пиняев (53).

Ответная игра пройдет 28 ноября на поле "Локомотива".

Победитель по сумме двух встреч выйдет в полуфинал Пути РПЛ, проигравшая команда продолжит свой путь в сетке Пути регионов (там противостояния состоят из одного матча, а не двух).

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