"Рубин" и ЦСКА сыграли вничью в четвертьфинальном матче Кубка России

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты казанского "Рубина" и московского ЦСКА со счетом 0:0 завершили первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

Встреча прошла в Казани.

На 89-й минуте футболист "Рубина" Мирлинд Даку не смог реализовать пенальти.

Ответный матч пройдет 26 ноября в Москве.

Победитель по сумме двух встреч выйдет в полуфинал Пути РПЛ, проигравшая команда продолжит свой путь в сетке Пути регионов (там противостояния состоят из одного матча, а не двух).