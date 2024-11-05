"Спартак" проиграл "Ростову" в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России

Игрок ФК "Спартак" Маркиньос (справа) и игрок ФК "Ростов" Андрей Лангович Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 0:1 потерпели поражение от "Ростова" (Ростов-на-дону) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России

Встреча прошла в Москве.

На 72-й минуте пенальти реализовал Мохаммад Мохеби.

В свою очередь, на 44-й минуте пенальти не реализовал спартаковец Эсекьель Барко.

На 86-й минуте в составе "Спартака" был удален Олег Рябчук.

Ответный матч пройдет 27 ноября в Ростове-на-Дону.