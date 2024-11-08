Василий Шестаков переизбран на пост главы Международной федерации самбо

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Россиянин Василий Шестаков продолжит работу в качестве Международной федерации самбо (ФИАС), сообщила пресс-служба организации.

Решение о продлении его полномочий было принято в пятницу на конгрессе ФИАС в Астане единогласно.

Таким образом, полномочия Шестакова в качестве президента ФИАС продлены до ноября 2029 года включительно.

71-летний Шестаков возглавляет ФИАС с 2009 года.

8 ноября в Астане стартовал чемпионат мира по самбо. Впервые здесь будут разыграны награды в женском боевом самбо и самбо слепых.

Российские самбисты выступают на ЧМ под флагом ФИАС.