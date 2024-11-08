Россиянка Лоткова стала первой в истории чемпионкой мира по боевому самбо

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Россиянка Вера Лоткова одержала победу над Гульсевар Ураковой в финальном поединке по боевому самбо в весовой категории до 54 кг.

Соревнования проходят в Астане.

Впервые в программу чемпионата мира по самбо включены боевое самбо среди женщин и самбо слепых. Таким образом, Лоткова стала первой в истории чемпионкой мира в женском боевом самбо.

ЧМ в Астане проходит с 8 по 10 ноября, россияне выступают под флагом Международной федерации самбо (ФИАС).