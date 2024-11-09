Капризов возглавил гонку бомбардиров сезона в НХЛ

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов вышел на первое место в списке бомбардиров в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2024/25.

В гостевой встрече против "Анахайма", завершившейся победой "Миннесоты" со счетом 5:2, Капризов провел два гола и сделал одну голевую передачу.

Теперь в активе 27-летнего россиянина в этом сезоне 27 (9+18 по системе "гол+пас") очков. Ближайший преследователь – канадский форвард "Колорадо" Натан Маккиннон – 25 (6+19) очков.