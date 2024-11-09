Поиск

Капризов возглавил гонку бомбардиров сезона в НХЛ

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов вышел на первое место в списке бомбардиров в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2024/25.

В гостевой встрече против "Анахайма", завершившейся победой "Миннесоты" со счетом 5:2, Капризов провел два гола и сделал одну голевую передачу.

Теперь в активе 27-летнего россиянина в этом сезоне 27 (9+18 по системе "гол+пас") очков. Ближайший преследователь – канадский форвард "Колорадо" Натан Маккиннон – 25 (6+19) очков.

Кирилл Капризов НХЛ хоккей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Василий Шестаков переизбран на пост главы Международной федерации самбо

В Амстердаме произошло нападение на израильских футбольных фанатов

В Амстердаме произошло нападение на израильских футбольных фанатов

Панарин набрал 800-е очко в НХЛ

"Спартак" в третий раз в сезоне обыграл ЦСКА в КХЛ

Дегтярев заявил о планах выдвинуться на пост президента ОКР

Футболист ЦСКА Виллиан Роша отстранен на 3 игры за драку в матче со "Спартаком"

Футболист ЦСКА Виллиан Роша отстранен на 3 игры за драку в матче со "Спартаком"

Определились соперники Медведева и Рублева по Итоговому турниру ATP

Поздняков сложит полномочия президента ОКР 13 ноября

Поздняков сложит полномочия президента ОКР 13 ноября

"Зенит" разгромил "Ахмат" в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России

"Рубин" и ЦСКА сыграли вничью в четвертьфинальном матче Кубка России

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });