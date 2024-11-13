СКА прервал пятиматчевую серию поражений в КХЛ

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты петербургского СКА обыграли в Новосибирске "Сибирь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В основное и дополнительное время соперники победителя не выявили – 0:0. В серии буллитов успешнее оказался СКА.

В результате СКА прервал серию поражений, она составила пять матчей. Предыдущая победа петербуржцев датирована 28 октября, когда подопечные Романа Ротенберга дома одолели ту же "Сибирь".

Сейчас СКА занимает четвертое место в Западной конференции, набрав 31 очко в 25 матчах. "Сибирь" - на восьмой строчке в Восточной конференции: 23 очка в 24 матчах.