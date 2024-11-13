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Россиянин Габил Мамедов выступит в новом турнире IBA

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Российский боксер Габил Мамедов (весовая категория до 63,5 кг) выступит в четвертьфинале Кубка мира IBA Kunlun Fight 16 ноября в Пекине.

Соперником россиянина станет непобежденный венесуэлец Луис Аркон (13-0-1).

"Я рад и горд, что буду выступать на старте такого большого проекта.IBA создала для нас все условия, это новый интересный турнир. И нам сейчас останется только выйти в ринг и добиться результата. Наш бой увидят десятки, если не сотни миллионов человек. В Китае люди любят единоборства, поэтому, убежден, это будет новое большое направление в развитии профессионального бокса", - сказал Мамедов.

"Я также рад, что буду выступать под флагом России без каких-либо ограничений. В спорте не должно быть никакой политики, что и показывает IBA", - отметил он.

В турнире примут участие восемь боксеров мира в каждой весовой категории. Призовой фонд Кубка мира IBA Kunlun Fight составит $2 млн.

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