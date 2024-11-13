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Футболисты "Динамо" обыграли "Спартак" в матче легенд памяти Черенкова

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Московское "Динамо" со счетом 2:1 победило столичный "Спартак" в матче легенд, посвященному памяти cпартаковского футболиста Федора Черенкова.

Матч прошел на спартаковском стадионе "Лукойл Арена".

На 15-й минуте Роман Павлюченко вывел "Спартак" вперед. "Динамо" отыгралось через десять минут благодаря точному удар Александра Сапеты. На 72-й минуте победный для "Динамо" гол забил Юрий Жирков.

Федор Черенков – рекордсмен по числу игр в составе "Спартака" (494). Он – трехкратный чемпион СССР, чемпион России.

Черенков ушел из жизни 4 октября 2014 года в возрасте 55 лет.

Динамо Спартак Федор Черенков футбол
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