Экс-футболист Форлан проиграл дебютный профессиональный матч в теннисе

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Бывший нападающий сборной Уругвая по футболу Диего Форлан потерпел поражение в первом в своей карьере теннисном профессиональном матче.

На турнире категории "Челленджер" он вместе с аргентинцем Федерико Кориа уступил в первом круге парного разряда боливийской паре со счетом 1:6, 2:6.

Победитель Кубка Америки-2011 Форлан завершил карьеру в 2019 году. На клубном уровне он защищал цвета, в частности, "Манчестер Юнайтед", "Атлетико", "Интера".