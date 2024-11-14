Россиянин завоевал серебро ЧМ по джиу-джитсу

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Российский спортсмен Вячеслав Кобец стал серебряным призером прошедшего в Абу-Даби чемпионата мира по джиу-джитсу.

В четвертьфинале Кобец победил представляющего Швецию Ахмедв Аль-Саадона, в полуфинале – выступающего за Сальвадор Вильфредо Салдана Гарсию. В финале россиянин уступил борцу из ОАЭ Тарику Аль-Зааби.

"Каждая схватка была особенной, простых соперников здесь нет, так же как нет и простых судей. Это яркий пример того, что, когда спортсмен выступает на своей территории, его нужно побеждать досрочно, не доводя до судейского решения. Отдельное спасибо болельщикам из России, поддержку соотечественников я ощущал в каждом поединке, именно она помогла выложиться на все сто и добиться результата. Чемпионат закончился, будем готовиться к новому", - сказал Кобец.

Кобец - серебряный призер ЧМ 2024 и ЧМ 2023, двукратный чемпион мира 2021-2022 годов по версии AJP, чемпион Европы 2020 года по версии IBJJF тренируется под руководством тренера международной академии джиу-джитсу Checkmat International Загида Багаутдинова.