Клаудио Раньери в третий раз возглавил "Рому"

Тренер Клаудио Раньери Фото: Nicolo Campo/LightRocket via Getty Images

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Клаудио Раньери стал главным тренером "Ромы", сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.

По окончании сезона 73-летний итальянский специалист перейдет на руководящую должность и будет советником владельца по всем спортивным вопросам в клубе. В частности, он будет помогать с поисками нового главного тренера.

Ранее Раньери возглавлял "Рому" с 2009 по 2011 год, а также в 2019 году.

Также он возглавлял ряд других клубов, под его руководством "Лестер" выиграл чемпионат Англии-2015/16.

Что касается "Ромы", сейчас команда занимает 12-е место в Серии А.