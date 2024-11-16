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Майк Тайсон проиграл Джейку Полу в первом с 2005 года официальном поединке

Майк Тайсон проиграл Джейку Полу в первом с 2005 года официальном поединке
Джейк Пол и Майк Тайсон (слева направо)
Фото: Al Bello/Getty Images for Netflix

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Американский боксер Майк Тайсон потерпел поражение от своего соотечественника Джейка пола в главном поединке турнира в США.

Поединок продлился все восемь раундов, по итогам которых победу присудили Полу единогласным решением судей.

Для 27-летнегоо Пола победа стала 11-й на профессиональном ринге при одном поражении. 58-й летний Тайсон проиграл в седьмой раз, имея в своем активе 50 побед (44 – нокаутом). Для него этот бой стал первым с 2005 года.

Майк Тайсон бокс США Джейк Пол
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