"Зенит" стал трехкратным чемпионом России по футболу среди женщин

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Футболистки петербургского "Зенита" со счетом 1:0 обыграли московский ЦСКА в заключительном, 26-м туре женского чемпионата России.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

В результате "Зенит" набрал 68 очков и финишировал на первом месте в турнирной таблице. Команда из Петербурга выиграла золото чемпионата в третий раз подряд.

Второе место занял ЦСКА (62), третье – дебютант турнира столичный "Спартак" (50).