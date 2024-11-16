Боксеры Всеволод Шумков и Армен Атаев проведут поединок 30 ноября

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Чемпион IBA в весе до 57 кг, чемпион Европы-2024, бронзовый призер чемпионата мира-2023 россиянин Всеволод Шумков встретится с Арменом Атаевым.

Поединок пройдет 30 ноября в Екатеринбурге на турнире RCC Boxing Promotions

На счету Шумкова один бой на профессиональном ринге, в ноябре прошлого года он досрочно одолел Гарика Геворкяна.

У Атаева восемь побед (четыре – досрочно), семь поражений и одна ничья.