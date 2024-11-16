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Боксер Курбанов высоко оценил бой между Тайсоном и Полом

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Бывший претендент на пояс WBA в первом среднем весе Магомед Курбанов заявил, что получил удовольствие от поединка между американцами 27-летним Джейком Полом и 58-летним Майком Тайсоном.

"Мне все было понятно до начала боя. Я думал, что хотя бы дадут ничью. А получилось, что Джейк Пол мог нокаутировать Тайсона, но не сделал этого. Хорошее было шоу, Тайсон вновь ощутил ауру бокса. Совместили приятное с полезным! Теперь Джейк Пол взлетел в глазах многих", - сказал Курбанов "Интерфаксу".

Бой прошел в США, по итогам восьми раундов победу единогласным решением судей присудили Полу.

Сам Курбанов 30 ноября в Екатеринбурге на турнире RCC Boxing Promotions проведет бой с Асланбеком Козаевым.

бокс Майк Тайсон Джейк Пол Магомед Курбанов
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