Российский боксер Габил Мамедов вышел в полуфинал турнира IBA в Китае

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Российский боксер Габил Мамедов (весовая категория до 63,5 кг) вышел в полуфинал Кубка мира IBA Kunlun Fight. Мамедов в четвертьфинале единогласным решением судей победил венесуэльца Луиса Аркона.

"Я доволен результатом, - рассказал Мамедов после боя. - Теперь меня ждёт полуфинал. Это очень большой турнир, в котором IBA собрала всех лучших боксеров мира. Я благодарен за эту возможность и буду делать все необходимо для того, чтобы выиграть этот турнир. Также в этом турнире мы имеем возможность выступать с флагом и гимном России, и нет никакой политики".

В турнире принимают участие восемь боксеров мира в каждой весовой категории. Призовой фонд Кубка мира IBA Kunlun Fight составит $2 млн.