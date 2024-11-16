Поиск

Российский боксер Габил Мамедов вышел в полуфинал турнира IBA в Китае

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Российский боксер Габил Мамедов (весовая категория до 63,5 кг) вышел в полуфинал Кубка мира IBA Kunlun Fight. Мамедов в четвертьфинале единогласным решением судей победил венесуэльца Луиса Аркона.

"Я доволен результатом, - рассказал Мамедов после боя. - Теперь меня ждёт полуфинал. Это очень большой турнир, в котором IBA собрала всех лучших боксеров мира. Я благодарен за эту возможность и буду делать все необходимо для того, чтобы выиграть этот турнир. Также в этом турнире мы имеем возможность выступать с флагом и гимном России, и нет никакой политики".

В турнире принимают участие восемь боксеров мира в каждой весовой категории. Призовой фонд Кубка мира IBA Kunlun Fight составит $2 млн.

бокс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Майк Тайсон проиграл Джейку Полу в первом с 2005 года официальном поединке

Майк Тайсон проиграл Джейку Полу в первом с 2005 года официальном поединке

Рублев вслед за Медведевым выбыл из Итогового турнира ATP

Рублев вслед за Медведевым выбыл из Итогового турнира ATP

Сборная России по футболу с рекордным для себя счетом победила Бруней

Сборная России по футболу с рекордным для себя счетом победила Бруней

Назван стартовый состав сборной России по футболу на матч с Брунеем

Даниил Медведев выбыл из Итогового турнира ATP

Клаудио Раньери в третий раз возглавил "Рому"

Клаудио Раньери в третий раз возглавил "Рому"

Месси и Роналду номинированы на премию Globe Soccer Awards

Андрей Рублев проиграл второй матч на Итоговом турнире ATP

Федор Емельяненко: я еще чувствую в себе потенциал и хочу побиться на ринге

Федор Емельяненко: я еще чувствую в себе потенциал и хочу побиться на ринге

Медведев победил Де Минора на Итоговом турнире ATP

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });