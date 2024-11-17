Поиск

Джонс нокаутировал Миочича и защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Американский боец смешанного стиля Джон Джонс победил своего соотечественника Стипе Миочича в главном поединке турнира UFC 309 в Нью-Йорке.

Бой завершился нокаутом в третьем раунде.

На кону поединка стоял чемпионский пояс UFC в тяжелом весе, им владел Джонс.

В результате Джонс защитил титул, завоеванный им в марте 2023 года.

Теперь на счету 37-летнего Джонса в смешанных единоборствах 28 побед при одном поражении. 42-летний Миочич проиграл пятый бой при 20 победах.

UFC Джон Джонс Стипе Миочич
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Майк Тайсон проиграл Джейку Полу в первом с 2005 года официальном поединке

Майк Тайсон проиграл Джейку Полу в первом с 2005 года официальном поединке

Рублев вслед за Медведевым выбыл из Итогового турнира ATP

Рублев вслед за Медведевым выбыл из Итогового турнира ATP

Сборная России по футболу с рекордным для себя счетом победила Бруней

Сборная России по футболу с рекордным для себя счетом победила Бруней

Назван стартовый состав сборной России по футболу на матч с Брунеем

Даниил Медведев выбыл из Итогового турнира ATP

Клаудио Раньери в третий раз возглавил "Рому"

Клаудио Раньери в третий раз возглавил "Рому"

Месси и Роналду номинированы на премию Globe Soccer Awards

Андрей Рублев проиграл второй матч на Итоговом турнире ATP

Федор Емельяненко: я еще чувствую в себе потенциал и хочу побиться на ринге

Федор Емельяненко: я еще чувствую в себе потенциал и хочу побиться на ринге

Медведев победил Де Минора на Итоговом турнире ATP

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });