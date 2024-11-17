Джонс нокаутировал Миочича и защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе
Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Американский боец смешанного стиля Джон Джонс победил своего соотечественника Стипе Миочича в главном поединке турнира UFC 309 в Нью-Йорке.
Бой завершился нокаутом в третьем раунде.
На кону поединка стоял чемпионский пояс UFC в тяжелом весе, им владел Джонс.
В результате Джонс защитил титул, завоеванный им в марте 2023 года.
Теперь на счету 37-летнего Джонса в смешанных единоборствах 28 побед при одном поражении. 42-летний Миочич проиграл пятый бой при 20 победах.