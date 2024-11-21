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Тульский АКМ подал заявку на вступление в Континентальную хоккейную лигу

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Хоккейный клуб АКМ (Тула) подтвердил сведения о подаче заявки на вступление в состав КХЛ.

"Хоккейный клуб АКМ подал заявку на вступление в Континентальную хоккейную лигу. АКМ будет представлять Тульскую область в главной лиге страны уже со следующего сезона. Сейчас ледовый дворец в Туле вмещает чуть больше трех тысяч зрителей. Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что домашняя арена АКМ – препятствие для вступления клуба в лигу", - говорится в заявлении клуба.

При этом в клубе согласились с высказываниями президента КХЛ Алексея Морозова Морозова о несоответствии арены в Туле требованиям КХЛ

"В настоящее время найден выход из данной ситуации: определен подрядчик и производятся расчеты для приведения Ледового дворца в Туле в соответствие с требованиями лиги", - говорится в сообщении.

Также в АКМ заявили о готовности к вступлению в КХЛ "и финансово, и структурно, и кадрово".

Сейчас в Континентальной хоккейной лиге выступают 23 команды: 11 в Западной конференции, 12 – в Восточной.

КХЛ Тула хоккей АКМ
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